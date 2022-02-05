Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin diplomatik çözümü için görüşmeler sürüyor.

ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamaya göre; Bakan Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca asker yığması ile Ukrayna ve ABD'nin Rusya’yı diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımlar konuşuldu.

Bakan Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldı.

'GERİLİM ARTARSA AğIR BEDELLER ÖDETİLİR'

Blinken ABD’nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit etti.

Ayrıca Blinken, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’ya ağır bedeller ödeteceklerini de ifade etti.