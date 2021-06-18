Antony Blinken ve Necla el-Menguş Libya Konferansı'nı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile yaptığı telefon görüşmesinde 23 Haziran'da Berlin'de yapılacak Libya Konferansı ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

LİBYA KONFERANSI GÖRÜŞÜLDÜ

Price yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Libya Dışişleri Bakanı Nacla el-Manguş ile görüştü. İki bakan, 23 Haziran'da yapılacak Libya İkinci Berlin Konferansı'nı ele aldılar ve aralık 2021'de yapılacak ulusal seçimlerin önemini vurguladılar." ifadelerini kullandı.

"TÜM YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ"

Görüşmede, 23 Ekim 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gereğine dikkat çekildiğini kaydeden Price, iki bakanın Libya'daki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin derhal ülkeden çekilmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını belirtti.

Price, Bakan Blinken ayrıca ABD'nin Libya'da siyasal çözüm çabalarına uluslararası anlamda katılımı artırma taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.