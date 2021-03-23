Antony Blinken'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye'yi ittifaka yakın tutmak NATO ve ABD'nin çıkarınadır" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin öncesinde konuşma yapan Bakan Antony Blinken, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ABD VE NATO, TÜRKİYE'Yİ YAKINDA TUTMAK İSTİYOR"

ABD'nin Türkiye ile uzun bir geçmişinin olduğunu vurgulayan Blinken, "Türkiye değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına. ABD ve NATO, Türkiye'yi yakında tutmak istiyor." diye konuştu.

"ANKARA'DAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI SIR DEĞİL"

S-400 konsundaki anlaşmazlığa da değinen Blinken, "Türkiye ile S-400 konusunda görüş ayrılığı yaşadığımız bir sır değil." ifadelerini kullandı.