Euro
9.4608
-0.01%
Dolar
7.9796
0.5%
Altın
444.15
0.73%
Borsa
1.401
1.67%
Bitcoin
449.100
3.60%
EXEN Coin
12.61
-1.48%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Antony Blinken'dan, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğine vurgu

    ABD'li bakan, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antony Blinken'dan, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğine vurgu

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

    Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü bildirdi.

    TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

    Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

    Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.

    Antony Blinken, paylaşımında görüşmeye dair fotoğrafa da yer verdi.

    Antony Blinken dan, Türkiye yle terörle mücadelede iş birliğine vurgu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir