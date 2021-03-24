- Haberler
- Dünya Haberleri
- Antony Blinken'dan, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğine vurgu
Antony Blinken'dan, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğine vurgu
ABD'li bakan, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 24.03.2021 - 13:24
- Güncelleme : 24.03.2021 - 13:34
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü bildirdi.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.
Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.
Antony Blinken, paylaşımında görüşmeye dair fotoğrafa da yer verdi.