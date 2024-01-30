Antony Blinken'den karamsar açıklama: Orta Doğu 1973'ten bu yana bu kadar tehlikeli olmadı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana geçen sürece ilişkin açıklamasında dünyanın 1973'ten bu yana Orta Doğu'da şu anda karşı karşıya olduğu kadar tehlikeli bir durum görmediğini söyledi.

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlenen ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ifade etti.

Bir daha böyle saldırıların olmaması için gerekli her tedbiri aldıklarını ifade eden Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiğini hatırlattı.

"1973'ten bu yana bölge bu kadar tehlikeli olmadı"

Blinken, “Dün Başkan'ın da belirttiği gibi bu saldırıya karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak. Aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana geçen sürece değinen Blinken, "Şu anda Orta Doğu'da inanılmaz derecede değişken bir dönem yaşıyoruz. 1973'ten bu yana bölge genelinde şu anda karşı karşıya olduğumuz kadar tehlikeli bir durum görmedik." dedi.

“Rehinelerin serbest bırakılmasına dönük umut var”

İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Blinken, İsrail’in rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sürecin devam etmesini “kesinlikle” çok istediğini vurguladı. Blinken, “İnanıyorum ki İsrail liderliği ve İsrail toplumu bu konuda çok ama çok güçlü hisler besliyor. O yüzden göreceğiz. Bundan daha fazlasını söyleyemem ama çok önemli ve verimli bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. İleriye dönük gerçek bir umut var.” diye konuştu.

“Ukrayna'ya ek yardım yapılmazsa tüm çabalar tehlikeye girer”

Biden yönetiminin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ek yardım sağlamaya dönük çabalarına dikkat çeken Blinken, “Basitçe ifade etmek gerekirse bu olmadan Ukraynalıların başardığı ve bizim de onlara yardım ettiğimiz her şey tehlikeye girecektir. Bu ek yardım yapılmadığı takdirde tüm düşmanlarımıza özgürlüğün ve demokrasinin savunulması konusunda ciddi olmadığımız yönünde güçlü ve yanlış bir mesaj vermiş olacağız.” dedi. Blinken, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ve ABD’ye karşı üstün gelebileceğine dair inancını pekiştireceğini vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)