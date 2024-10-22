Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

AA

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı gerçekleştiriyor.

Bölgedeki saldırılar, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açarken, Gazze'deki altyapı da büyük ölçüde tahrip oldu.

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor, bölgede insani kriz giderek derinleşiyor.

ARAP BİRLİĞİ 'ACİL' TOPLANACAK

Filistin'in yaptığı çağrının ardından ise Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

'TARİHİ SORUMLULUK' VURGUSU

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.