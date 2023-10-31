Arap Birliği'nden Gazze kararı: 11 Kasım'da acil toplanacaklar Arap Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek için 11 Kasım’da acil toplantı çağrısı yaptı.

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İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları arasında 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalar 24. gününde devam ediyor.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sivil gözetmeksizin saldırılar gerçekleştiriyor.

Saldırılar sebebiyle kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail, Gazze'ye kara harekatları da düzenliyor.

Dünyada ise belli başlı ülkelerde insanlar, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için yürüyüşler düzenleyerek tepkilerini gösterdiler.

11 Kasım'da acil toplanma kararı aldılar

Merak edilen konulardan biri de Arap Birliği'nin İsrail'in saldırılarına vereceği tepki idi.

22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası örgüt olan Arap Birliği, İsrail'in saldırıları devam ederken 12 Ekim'de, uluslararası camiaya acil müdahale çağrısı yapmış ve ardından sessizliğe gömülmüştü.

Son alınan karara göre Arap Birliği, 11 Kasım'da Gazze'yi görüşmek üzere acil toplanma çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarının giderek arttığı bir süreçte, 11 gün sonrası için toplanma kararı alan Arap Birliği'nin bu davranışı tepki çekti.

12 Ekim'de acil müdahale çağrısında bulunmuşlardı

Arap Birliği dışişleri bakanları, 12 Ekim tarihinde İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenlemiş. Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yapılmıştı.

Arap Birliği son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılayarak bunun, "uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.