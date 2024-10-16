Arap Birliği'nden 'İsrail'e kınama: Lübnan saldırıları acımasız Gazze senaryosunun bir tekrarı

AA

İsrail, Gazze ve Lübnan'da masum sivilleri hedef almaya devam ediyor...

Son olarak İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırılar sonrası İsrail'e yönelik kınama mesajları paylaşılırken, bu kez Arap Birliği sessizliğini bozarak Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt imzasıyla kınama mesajı yayınladı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE SÜREN 'ACIMASIZ SENARYOYA' VURGU

Açıklamada, hava saldırılarına tepki gösterilerek, saldırılarda Nebatiye Belediye Başkanı ve insani yardım faaliyetlerini yürüten bazı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki "acımasız senaryoyu" Lübnan'a taşımak için gelişigüzel hava saldırılarıyla sivilleri ve altyapıyı hedef aldığının da altı çizildi.

KATLİAMLARINI ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR

Tel Aviv'in Avrupa'dan gelen eleştirilere karşı tahammülünün olmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sivillere yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmek üzere saldırılarına devam ettiği aktarılarak, Gazze'deki tehcir planları kapsamında insanların çadırlarda da bombalandığı aktarıldı.

KAYITSIZ KALANLARIN SUÇA ORTAK OLACAĞI VURGULANDI

Gazze'de hayallerin ötesine geçen suçların işlendiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun aynı suçların Lübnan'da da işlenmesine kayıtsız kalmasıyla bu suçlara ortak olacağına dikkat çekildi.

SALDIRIDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞ, 43 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarını bombaladığı belirtilmiş ve saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığı saldırıda belediye başkanının da öldüğünü açıklamıştı.

LÜBNAN'DA 104'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN 350 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülürken, Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

Öte yandan, İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilirken, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.