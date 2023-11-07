Arap Birliği'nden İsrailli Bakan'ın nükleer bomba tehdidiyle ilgili açıklama Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

AA

İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor..

7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, Gazze'yi gece gündüz demeden bombalıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelerdeyken, 22 Arap ülkesinin üye olduğunu milletler arası olan Arap Birliği, sessizliğini bozdu.

Arap Birliği, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun katıldığı bir radyo programında, nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemesini değerlendirdi.

Arap Birliği'nden açıklama

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik nükleer bomba tehdidine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun'a birer mesaj gönderdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik atom bombası tehdidini büyük bir endişeyle karşıladıklarını vurgulayan Ebu Gayt, Eliyahu'nun atom bombası kullanma ihtimalinden söz ettiği Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığını hatırlattı.

"Bu açıklama, İsrail yönetimindeki ırkçılık ile aşırılık seviyelerini gösteriyor"

İsrail kabinesindeki bir yetkiliden gelen bu faşist dili delilik olarak nitelendiren Ebu Gayt, "Bu açıklamalar, İsrail yönetimindeki ırkçılık ile aşırılık seviyelerini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür nefreti ve ideolojik hayalleri benimseyen bir hükümetin iktidarında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik daha korkunç katliamların yaşanabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Ebu Gayt, şunları kaydetti:

İsrailli Bakan, uluslararası hukuka aykırı nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf etmekle kalmıyor, bu açıklamalarıyla ırkçı bakış açılarını da ortaya koyuyor.



Bu açıklamalar, Filistinlilere karşı daha fazla katliam yapma ve stratejik bir seçenek olarak da kitle imha silahlarını kullanma çağrısı yapan İsrailli bazı yetkililerin sahip olduğu tehlikeli niyetlerini ortaya koyuyor.

"BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkeleri, Eliyahu'nun tehdidini hafife almamalı"

Arap ülkelerinin, bölgeyi nükleer silahlardan arındırma yönündeki değişmez tutumuna dikkati çeken Ebu Gayt, bu hedefin ilk fırsatta gerçekleşmesinin kaçınılmazlığının altını çizdi.

BM ve ona bağlı kuruluşlara sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunan Ebu Gayt, Filistin halkına yönelik zulüm devam ettikçe bölgede nefret ve aşırılığın artacağı uyarısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkelerinin de Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne karşı nükleer bomba kullanma tehdidini hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)