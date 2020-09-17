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    Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı kampanya

    Arap ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının İsrail'le normalleşmeyi reddetmek ve Filistin davasına destek için başlattığı imza kampanyasına birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi destek verdi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 03:37
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    Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı kampanya

    Arap ülkelerindeki 31 sivil toplum kuruluşu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasına karşı "Filistin sözleşmesi" adı altında imza kampanyası başlattı.

    1 MİLYONDAN FAZLA İMZA

    Kampanyanın gerçekleştirildiği internet sitesinden yapılan açıklamada, çok kısa süre içinde "Filistin Sözleşmesi'ni" (https://charterofpalestine.com/campaign) imzalayanların sayısının 1 milyonu geçtiği ifade edildi.

    Arap halklarından İsrail le normalleşme karşıtı kampanya #1

    "SİYONİST REJİMLE TÜM İLİŞKİLERE KARŞIYIZ"

    "Arap halkları, siyonist rejimle her türlü ilişkinin kesinlikle karşısında olduğunu gösterdi." ifadesi kullanılan açıklamada, "imza kampanyasına katılımın, 1 milyonunun üzerinde olmasının, Arap halklarının ne kadar bilinçli olduğunu ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

    BEYAZ SARAY'DA "İSRAİL'LE NORMALLEŞME"

    İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

    Arap halklarından İsrail le normalleşme karşıtı kampanya #2

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