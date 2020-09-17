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Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı kampanya

Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı kampanya

Arap ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının İsrail'le normalleşmeyi reddetmek ve Filistin davasına destek için başlattığı imza kampanyasına birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi destek verdi.