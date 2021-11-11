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    Arap koalisyonu: Yemen'den çekilmedik

    Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in geçici başkenti Aden'den çekildiğine ilişkin haberleri yalanladı.
    • AA
    • 11.11.2021 - 04:08
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    Arap koalisyonu: Yemen'den çekilmedik

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu, Suudi kuvvetlerinin Yemen'de koalisyon güçlerinden ayrıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

    "YEMEN HALKININ YANINDAYIZ"

    Kuvvetlerin hareketi ve yeniden konuşlandırılmasının dünyanın tüm ordularında uygulandığı ve bunun koalisyonun stratejisiyle uyumlu olduğu belirtilen haberde, koalisyonun "Yemen halkının yanında olduğumuzu ve devletin geri alınmasında orduya desteğin devam ettiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Yemen'deki bazı basın organlarında geçen salı, çok sayıda Suudi Arabistan kuvvetinin Aden'den ayrılarak gemiyle sevkiyatının yapıldığı aktarılmıştı.

    Arap koalisyonu: Yemen den çekilmedik #1

    Arap koalisyonu: Yemen den çekilmedik #2

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