Arap liderler Kızıldeniz'de buluştu

Prens Selman'ın Özel Daire Müdürü Bader Al Asaker, Temim es-Sani, Prens Selman ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun'un fotoğrafını paylaştı.

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde normalleşme kararı alan Arap ülkelerinde süreç devam ediyor.

Ülkeler arası uçuşların başlaması gibi karşılıklı bir zizi adımın ardından liderler de buluştu.

ARAP LİDERLER BULUŞTU

Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Kızıldeniz'de bir araya geldi.

Prens Selman'ın Özel Daire Müdürü Bader Al Asaker, buluşmayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Asaker paylaşımını, "Kızıldeniz'de dostça, kardeşçe bir buluşma." ifadeleriyle yaptı.