Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye'ye yönelik alınan kararların tümüyle reddedildiğini bildirdi. Peki, Arap Ligi nedir, amaçları neler?

Arap Ligi Bakanlar Komitesi, "Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine müdahale etmesi" konusuyla gerçekleştirdği toplantıda, "Türkiye'nin Irak’ın egemenliğini ihlal eden operasyonlarına" ilişkin ortak bir tutum benimsenmesi meselesi ele alınmıştı.

Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye'ye yönelik alınan kararların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Peki, Arap Ligi nedir, amaçları neler? Arap Birliği üye ülkeler hangileri?

ARAP LİGİ NEDİR?

1944'te imzalanan İskenderiye Protokolü ile temeli atılan Arap Ligi ya da Arap Birliği, 22 Arap ülkesinin üye olduğu milletler arası bir örgüttür. Arap ülkeleri arasında yapılan ilk ittifak, 1936 yılında Irak ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmiştir.

Merkezi Kahire'de olan Arap Birliği, Arap ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri koruyabilmek için kurulmuştur. Birliğin genel sekreteri Ahmed Ebu Gayt'dır. Türkiye, 2006 tarihinden beri daimi gözlemci statüsündedir.

ARAP LİGİ AMAÇLARI NELER?

Arap Ligi, üye devletlerin politika pozisyonlarını koordine etmeleri, ortak endişe duydukları konularda müzakere etmeleri, bazı Arap uyuşmazlıklarını çözmeleri ve 1958 Lübnan krizi gibi çatışmaları sınırlamaları için bir forum oluşturmuştur.

Birlik, ekonomik entegrasyonu teşvik eden birçok önemli belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılmasında oldukça etkili olmuştur.

Her üye devletin Lig Konseyi'nde bir oy hakkı bulunmakta ve kararlar yalnızca kendilerine oy veren devletler için bağlayıcı sayılmaktadır. 1945 yılında birliğin amaçları; üyelerinin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal programlarını güçlendirmek ve koordine etmek veya aralarında ve üçüncü taraflarda uyuşmazlıklara aracılık etmek şeklinde belirlenmiştir.

Ayrıca, 13 Nisan 1950'de Ortak Savunma ve Ekonomik İşbirliği konusunda bir anlaşma imzalanması, imzalayan ülkeleri askeri savunma önlemlerinin koordinasyonuna tabii tutmuştur.

Mart 2015'te Arap Birliği Genel Sekreteri aşırılıkçılığa ve Arap Devletlerine yönelik diğer tehditlere karşı koymak amacıyla Ortak Arap Gücü'nün kurulduğunu bildirmiştir.

ARAP BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELER