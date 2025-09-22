Araplara satılan Getir yeniden satışa çıkıyor! Pazarlık masasına oturuluyor

27 Eylül 2024 tarihinde Abu Dhabi merkezli yatırım fonu Mubadala’ya satışı yapılan, Getir Perakende, Getir Araç ve Getir Finans yeniden satışa çıkıyor.

Yatırım fonu Mubadala, Getir’in Türkiye’deki iştiraklerinden çıkmak için potansiyel alıcılarla görüşmeler yürütüyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, özellikle Getir Araç’ın satışı konusunda anlaşma aşamasına gelindi.

Kaynaklar, Mubadala’nın Getir Araç’ı araba kiralama şirketi TikTak’a satmak üzere anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirdi. Ancak şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.

PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Yatırım fonunun Getir Perakende için ise ABD’li bir şirketin de aralarında bulunduğu birkaç potansiyel alıcıyla masada olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Mergermarket, DoorDash’in de bu süreçteki olası alıcılar arasında bulunduğunu yazmıştı. Reuters’ın sorularına ise DoorDash ve TikTak yanıt vermedi.

Öte yandan, Mubadala’nın Getir Finans’tan da çıkmayı planladığı ve bu konuda çoğunluğu Avrupalı yatırımcılarla temas halinde olduğu aktarıldı.