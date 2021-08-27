Araştırma: Hava kirliliği, zihinsel hastalık şiddetini artırıyor

Hava kirliliğinin tedavi ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, düşük emisyonlu bölgelerin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 13 bin kişiyi kapsayan ve türünün en kapsamlı çalışması olarak nitelendirilen araştırma çerçevesinde, hava kirliliğinin zihinsel hastalığa etkisi incelendi.

Hava kirliliğine maruz kalmanın, artan zihinsel hastalık şiddeti ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

HAVA KİRLİLİĞİ TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMA RİSKİNE YOL AÇIYOR

Çalışmada, nitrojendioksite maruz kalmadaki nispeten küçük bir artışın, toplum temelli tedaviye ihtiyaç duyma riskini yüzde 32 artırdığı, hastaneye kabul riskinde yüzde 18'lik yükselme olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, bulguların gelişmiş ülkelerdeki çoğu şehir için geçerli olabileceğini ve hava kirliliğini azaltmanın milyonlarca insanın faydasına olduğunu söyledi.

ÇÖZÜM DÜŞÜK EMİSYONLU BÖLGELER

Bristol Üniversitesi'nden Joanne Newbury, "Hava kirliliği değiştirilebilir ve büyük ölçekte nüfus düzeyinde maruziyeti azaltır." dedi.

Çözüme işaret eden Newbury, düşük emisyonlu bölgelerin genişletilebileceğini, bireysel düzeyde ruh sağlığı müdahalelerinin zor olduğunu belirtti.

DEPRESYON, KAYGI, BUNAMA...

Daha önce yapılan araştırmalar, hava kirliliğindeki küçük artışların bile depresyon ve kaygıyı tetiklediğini gösteriyor.

Ayrıca hava kalitesi düşük olan yerlerde büyüyenler zihinsel bozuklukluklar yaşarken, söz konusu bölgelerde zekada gerileme ve bunama gibi sonuçlarla karşılaşıldığına dikkat çekildi.

2019 yılında yapılan küresel inceleme, hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa zarar verebileceği sonucuna vardı.