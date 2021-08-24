Araştırma: İklim değişikliği, sel felaketi ihtimalini artırıyor

39 araştırmacının yürüttüğü çalışma, iklim değişikliğinde insan faaliyetlerine işaret etti. Artan yağmur miktarına bağlı olarak sel olasılığının yükseldiğine dikkat çekildi.

İklim değişikliğinin seller üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya imza atıldı.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin selleri tetikleyen aşırı yağış olasılığını artırdığını ve emisyonların azaltılmaması durumunda bu tür yağışların daha yaygın hale geleceğini ortaya koydu.

Dünya Hava İlişkilendirme Girişimi (WWA), iklim değişikliğinin 12-15 Temmuz tarihleri arasında Batı Avrupa'da yaşanan sel felaketine etkisini inceleyen ilişkilendirme analizini yayınladı.

BUGÜNÜN İKLİMİYLE GEÇMİŞİ KARŞILAŞTIRDILAR

Çalışma; Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, ABD ve Birleşik Krallıktaki üniversiteler, meteoroloji ve hidroloji kurumlarından bilim insanlarının da dahil olduğu 39 araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin sellere neden olan yoğun yağış üzerindeki rolünü hesaplamak için hava durumu kayıtlarını ve bilgisayar simülasyonlarını kullanarak, 1800'lerin sonlarından beri yaklaşık 1,2 derece ısınan bugünün iklimiyle geçmişi karşılaştırdı.

İNSAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANIYOR

Analize göre, aşırı yağışlar 12-15 Temmuz tarihleri arasında Batı Avrupa'nın belirli bölgelerini vururken, aşırı yağışların sebep olduğu sel, Belçika ve Almanya'da en az 220 kişinin ölümüne sebep oldu.

Analiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle bir günde düşen yağmur miktarının yüzde 3 ila 19 oranında arttığını ortaya koydu.

SELLERİ TETİKLEYEN SAĞANAK İHTİMALİ ARTTI

Artan sıcaklıkların, ayrıca selleri tetikleyen sağanak yağışları 1,2 ile 9 arasında bir oranla daha olası hale getirdiği hesaplandı.

Benzer olayların mevcut iklimde yaklaşık 400 yılda bir Batı Avrupa'nın herhangi bir bölgesini vurması beklenen çalışmada, bu tür olayların daha geniş bir zaman diliminde daha geniş bir bölgede gerçekleşmesinin ihtimali tespit edildi.

Buna göre, daha fazla sera gazı emisyonu ve devam eden sıcaklık artışıyla bu tür yağışlar daha yaygın hale gelecek.

"ALTYAPIMIZI İKLİME DİRENÇLİ HALE GETİRMELİYİZ"

Newcastle Üniversitesi İklim Değişikliği Etkileri Uzmanı Profesör. Hayley Fowler, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, son teknoloji iklim modellerinin gelecekte daha sıcak bir dünyada aşırı yağış olaylarında artışa işaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay, toplumların mevcut aşırılıklara karşı dirençli olmadığını gözler önüne seriyor. Kayıpları ve maliyetleri azaltmak ve aşırı sel olaylarına karşı daha dayanıklı olmak için sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca hızlı azaltmalı, acil durum uyarı ve yönetim sistemlerini iyileştirmeli ve altyapımızı iklime dirençli hale getirmeliyiz."





ACİL KÜRESEL PROBLEM

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü Direktör Yardımcısı Friederike Otto ise sellerin, aşırı hava olaylarının şiddetli etkilerinden gelişmiş ülkelerin bile güvende olmadığını gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu acil bir küresel problemdir ve bunu çözmek için adım atmamız gerekiyor. Bilim açık ve yıllardır açıktı." değerlendirmesinde bulundu.