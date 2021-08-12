Araştırma: Koronavirüs, çocuk hastalığına dönüşebilir

Pandeminin geleceğine dair bilim insanlarının çalışması, koronavirüsün aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen hastalık halini alabileceğini gösterdi.

Tüm dünyada yüksek sayıda ölüm ve vakalara yol açan koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için ülkelerin aşı kampanyaları devam ediyor.

Uzmanlar, pandemiyle mücadelede tam aşılanmanın önemini vurgularken, Amerikalı ve Norveçli bilim insanları tarafından bir araştırma yapıldı.

ÇOCUKLAR ARASINDA GÖRÜLEN HASTALIK HALİNİ ALABİLİR

Araştırma, koronavirüsün gelecek yıllarda daha çok çocuklar arasında görülen bir hastalık olabileceğini ortaya koydu.

"Science Advances" dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Amerikalı ve Norveçli araştırmacılar, koronavirüsün hangi yaş gruplarında daha yaygın görülebileceği ve ölüm oranlarının nasıl seyredeceğine ilişkin gelecek senaryoları içeren "yaşa göre yapılandırılmış gerçekçi matematiksel modelleme" geliştirdi.

11 ÜLKEDEKİ HASTALIK YÜKÜ İNCELENDİ

Araştırmacılar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, demografik yapıları birbirinden farklı 11 ülkede hastalık yükünü inceledi. Geliştirilen modelleme ile söz konusu ülkelerdeki hastalık yükü kısa, orta ve uzun vadede 3 döneme ayrılarak analiz edildi.

Araştırmacılar, modelleme ile koronavirüsün gelecek yıllarda virüse yakalanmamış ya da henüz aşı olmamış çocukları daha çok etkileyen bir çocuk hastalığı olabileceğini gösterdi.

DİĞER GRİP VİRÜSLERİ GİBİ...

Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nden Ottar Bjornstad, solunum hastalıklarına ilişkin tarihsel verilerin, salgından etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğine ilişkin fikir verdiğini belirtti.

Bjornstad, koronavirüsün yetişkinler arasında daha ağır seyrettiğini, yaşla ölüm riskinin de arttığını ancak gelecek yıllarda diğer koronavirüsler ve grip virüsleri gibi koronavirüsün de çoğunlukla aşılanmamış ya da hastalığa yakalanmamış çocuklar arasında yaygın şekilde görülebileceğini kaydetti.

1889-1890 PANDEMİSİ ÖRNEĞİ

Konuya ilişkin 1889-1890 yıllarında görülen Rus gribinden etkilenen yaş gruplarının zamanla nasıl değiştiğini örnek gösteren Bjornstad, şunları kaydetti:

"Örneğin devam eden genomik çalışmalar, Asya ya da Rus gribi olarak bilinen ve ilk başta 70 yaş üstü yetişkinleri olmak üzere 1 milyondan fazla kişiyi öldüren 1889-1890 pandemisinin, şu anda endemik, hafif, çoğunlukla 7-12 aylık bebeklerde görülen HCoV-OC43 virüsünün ortaya çıkmasından kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir."