Araştırma yayınlandı: ChatGPT kullananlarda beyin aktivitesi azalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zekanın kullanımı çağımızın en büyük sorunlarından birisi...

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan çalışmaya göre, büyük dil modelleri (LLM) kullanan kişiler, daha düşük beyin aktivitesi gösteriyor ve özgün düşünme yetilerini kaybediyor.

BEYİN AKTİVİTELERİ ÖLÇÜLDÜ

Araştırmada 18-39 yaş aralığındaki 54 kişi üç gruba ayrıldı. Katılımcılardan SAT sınavına benzer denemeler yazmaları istendi.

Birinci grup ChatGPT kullanırken, ikinci grup yalnızca Google'dan yararlandı.

Üçüncü grup ise herhangi bir yardımcı araç kullanmadan yazdı.

Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG cihazlarıyla ölçüldü.

"ÖZGÜNLÜKTEN YOKSUN"

Sonuçlara göre, ChatGPT kullananların beyin aktivitesi en düşük düzeydeydi.

Yazdıkları metinler birbirine benziyor, özgünlükten yoksun kalıyor ve her yeni denemede çaba düzeyleri daha da düşüyordu.

Ayrıca bu grup, AI olmadan yazmaları istendiğinde önceki metinlerinden pek bir şey hatırlayamıyordu.

EN YARATICILAR KENDİ BAŞINA YAZMAYA ÇALIŞANLAR

Yapay zeka veya arama motoru kullanmayan grup ise en yüksek beyin bağlantısına sahipti.

Bu grup, yazarken daha meraklı ve motiveydi; üstelik yazdıkları içerikten daha fazla memnuniyet duydular.

Araştırmanın örneklem sayısı küçük olsa da erken aşamada yapılan bu tür çalışmalar, yapay zekanın özellikle beyin gelişimi ve öğrenme üzerindeki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

KENDİLERİNİ DAHA YALNIZ HİSSEDİYORLAR

Araştırmaya eşlik eden önceki çalışmalarda da benzer uyarılar yer alıyor.

Bir çalışmaya göre, ChatGPT gibi sistemlerle daha fazla zaman geçiren bireyler, kendilerini daha yalnız hissediyor.

Mart ayında yayımlanan başka bir araştırma ise, üretkenliğin arttığını ancak bireylerin motivasyonunun azaldığını göstermişti.