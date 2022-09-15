Arayik Harutyunyan: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın olamaz ve olmamalı

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıyabilecek belgeleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermeni güçlerinin provokasyonları üzerine yoğun çatışmalar yaşandı.

Azerbaycan ordusu, mevzilerine yönelik saldırılara karşılık vererek Ermenistan askerlerini püskürtürken, SİHA'larla belirlenen hedefler yok edildi.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, gelişmeler nedeniyle endişeye kapıldı.

Harutyunyan'ın Karabağ paniği

Harutyunyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey, bizi seçtiğimiz yoldan alıkoyamaz." iddiasında bulundu.

Dağlık Karabağ halkının "kendi kaderini tayin hakkı" olduğunu öne süren Harutyunyan, "Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası olamaz ve olmamalı." dedi.

"Kendi kaderimizi tayin ediyoruz"

Mesajının devamında kendilerine "zulmedildiği" yönünde algı oluşturmaya çalıştığı görülen Harutyunyan, "Çünkü, birincisi, Karabağ halkı kendi topraklarında kendi kaderini tayin ediyor. İkincisi, kendimizi 'soykırıma' ve vatandan mahrum olmaya bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'a tepki

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, barış ve güvenlik için her türlü karara imza atmaya hazır olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Arayik Harutyunyan, Paşinyan'a tepki göstererek, şunları anlattı:

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"Bizim için kabul edilemez"

"Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıyabilecek tüm belgelerin bizim için kabul edilemez olduğunu defalarca belirttik.

Bu zor durumda mücadele yolumuzun uzun ve zorluklarla dolu olduğunun hepimiz farkında olmalıyız. Mücadele ile hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tamdır."

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