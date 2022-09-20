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    Arayik Harutyunyan: Rusya'nın Karabağ'daki varlığı süresiz uzatılsın

    Azerbaycan'a karşı Rus güçlerinden yardım bekleyen Harutyunyan, isteklerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:27
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    Arayik Harutyunyan: Rusya'nın Karabağ'daki varlığı süresiz uzatılsın

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı, geçtiğimiz günlerde, Ermeni güçlerinin provokasyonları üzerine yoğun çatışmalara sahne oldu.

    Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun verdiği etkili karşılık sonrası açıklama yaptı.

    Harutyunyan, "Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası olamaz ve olmamalı." dedi.

    Harutyunyan: Ruslar bölgede süresiz kalsın

    Bir açıklama daha yapan Harutyunyan, Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün süresinin sınırsız olarak uzatılmasını istedi.

    Harutyunyan, söz konusu bölgedeki Rus askeri varlığının hem etkinliğini artırarak hem de görevini süresiz olarak uzatarak "Karabağ'ın güvenliğinin sağlanmasının" mümkün olacağını savundu.

    Rusya'dan yardım istedi

    Açıklamasında Harutyunyan, "Dünyada ve bölgede devam eden jeopolitik değişimlere ve mevcut zorluklara rağmen Rusya, kırılgan ve nispeten istikrarlı olmasına rağmen Dağlık Karabağ halkının güvenliğini sağlamaya devam ediyor." dedi.

    Rus barış güçlerinin rolünün baltalanmak istendiğini öne süren Harutyunyan, "Karabağ halkının bu tür provokasyonlara boyun eğmediğinden eminim. Rus barış güçlerine yönelik özel tutum, bunun bir örneği." ifadesini kullandı.

    Arayik Harutyunyan: Rusya nın Karabağ daki varlığı süresiz uzatılsın #1


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