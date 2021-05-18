Ariana Grande gizlice evlendi

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı nişanlısı Dalton Gomez ile hafta sonu gizlice evlendi. Çiftin düğününe ilişkin açıklamayı temsilcisi duyurdu.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande (27) ile emlakçı nişanlısı Dalton Gomez (25), hafta sonu gizlice evlendi.

Sade tören, Grande'nin Montecino’daki evinde yapıldı. Törene katılanların sayısının 20’den az olduğu öğrenildi.

TEMSİLCİSİ AÇIKLADI

Grande’nin temsilcisi, yaptığı kısa açıklamada, “Ev mutluluk ve sevgi doluydu. Yeni evli çift ve aileleri daha mutlu olamazdı” diye konuştu.

Törene ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

2 YILIN ARDINDAN GELEN MUTLULUK

Grammy ödüllü Grande, Gomez ile geçen yılın şubat ayında birlikte olmaya başlamış ve aralık ayında da nişanlanmıştı.

Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlanmıştı.

“BİRBİRLERİNE ÇOK AŞIKLAR”

Çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuşmuştu.

Pop yıldızı, Instagram’da iri pırlanta ve inciden oluşan nişan yüzüğünü paylaşmıştı.