Arizona eyaletini Joe Biden kazandı

Demokrat aday Biden, Arizona'da yaklaşık 11 bin oy farkı ile Cumhuriyetçi Trump'ı geride bıraktı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletinde sonuç belli oldu.

Eyalette çok az farkla Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan basınının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre; Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49,4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,06'da kaldı.

ARIZONA'DA 11 BİN OY FARKIYLA KAZANDI

Bu sonuçla Biden, yaklaşık 11 bin oy fark ile rakibi Donald Trump'ı geride bırakarak hanesine 11 delege daha yazdırdı ve 290 delegeye ulaştı.

İKİ EYALETTE SONUÇLAR BELİRSİZ

16 delegeli Georgia ve 15 delegeli Kuzey Carolina'da ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim, başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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