ABD’nin Arizona eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla evin elektrikleri kesildi.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Maricopa şehrini kum fırtınası vurdu.

Kum fırtınası nedeniyle 11 binden fazla hane elektriksiz kalırken, görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte aksamalar yaşandı.

80 kilometre genişlik ve 6 bin fit yükseklik



İHA'nın haberine göre kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi.

Arizona'yı kum fırtınası vurdu VİDEO



Havadan görüntülendi

Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

Havadan görüntülenen fırtına nefes kesti.



