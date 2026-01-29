Arjantin Başkanı Milei, eski sevgilisinin sahnesinde şarkı söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çapkınlığıyla bilinen başkan..

Arjantin'de 2023'ten bu yana iktidarda olan Başkan Javier Milei, her hareketiyle ülkede tartışma yaratmaya devam ediyor.

Milei, seçim döneminde en büyük destekçilerinden biri olan eski sevgilisi tiyatrocu Fatima Florez'in bir gösterisine konuk oldu.

SAHNEDE ŞARKI SÖYLEDİ

Burada sahneye çıkan Milei, Florez'in eşliğine şarkı söyledi.

Sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu görüntüler ise viral oldu.

SAHNEDE ÖPÜŞMÜŞLERDİ

Javier Milei, sevgili oldukları dönemde Fatima Florez'in sahnesinde yaptıklarıyla daha önce de gündem olmuştu.

O dönemde de sevgilisinin sahnesine konuk olan Milei, Florez ile sahnede uzun süre öpüşmüştü.

Milei'nin bu görüntüleri ise o dönemde, ülkede bir krize neden olmuştu.