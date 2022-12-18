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    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron'un yüz ifadesi

    Dünya Kupası finali öncesi güler yüzlü fotoğraflar veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Arjantin'in gollerinin ardından yüz ifadesi düştü.
    • 18.12.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 19:44
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    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron'un yüz ifadesi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.

    Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, bugün saat 18:00'de başladı.

    Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanan Dünya Kupası finalini izleyenler arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.

    Güler yüzle başladı

    Kupanın sahibinin belli olacağı maça güler yüzle başlayan Macron'un, ilerleyen dakikalarda yüz ifadesi değişti.

    Fransa geriye düşünce yüzü düştü

    Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

    Gollerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nın Emmanuel Macron'un mutsuz ve tedirgin anları kameralara yansıdı.

    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron un yüz ifadesi #1

    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron un yüz ifadesi #2

    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron un yüz ifadesi #3

    Arjantin karşısında geriye düşünce Emmanuel Macron un yüz ifadesi #4


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