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    Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor kalıntıları bulundu

    Güney Amerika ülkesi Arjantin'in kuzeyindeki La Rioja eyaletinde yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor kalıntılarının bulunduğu açıklandı.
    • AA
    • 28.10.2020 - 06:57
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    Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor kalıntıları bulundu

    La Rioja Valisi Ricardo Quintela, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda La Rioja eyaletinin, Vinchina şehrine bağlı Santa Domingo bölgesinde, çok sayıda bilimadamının çalışmasıyla yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiğini duyurdu.

    DİNOZORLARIN İKİ YENİ TÜRÜNE AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

    Quintela, bu keşfin, "Communications Biology" dergisinde yayınlandığını ve dinozor fosillerinin, otobur, uzun boyunlu "Titanozorlar" olarak bilinen dinozorların iki yeni türüne ait olduğunu açıkladı.

    5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan keşfi "taşıl bilimi için hazine" şeklinde niteleyen Quintela, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

    Arjantin de 70 milyon yıllık dinozor kalıntıları bulundu #1

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