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    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

    98 milyon yıllık fosili bulunan dinozorun, şu ana kadar tespit edilen en büyük kara hayvanı olabileceği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 09:44
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    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

    Arjantin'in Neuquen eyaletinde, bilim insanları tarafından 98 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bir dinozorun fosilleşmiş kemikleri ortaya çıkarıldı.

    Fosilleşmiş kalıntılar, jeologların “Candeleros Formasyonu” olarak adlandırdıkları kaya katmanlarında bulundu.

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    Araştırmacılar, söz konusu fosilin dünyada yaşamış en büyük hayvan olduğunu düşünüyor ve bir titanozor olduğuna inanıyor.

    Bununla birlikte bilim insanları, “MOZ-Pv 1221” olarak adlandırılan fosil örneklerinin, dev sauropod dinozorlarının milyonlarca yıl önce nasıl evrimleştiğini ve yaşadığını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

    Yerel paleontologlar, bulunan fosile ait 24 omur ve bazı pelvis kemiklerini ise 2012 yılında keşfetmişti.

    Öte yandan, yeni keşfe rağmen tarihteki bilinen en büyük hayvan unvanı 33,6 metre uzunluğa sahip olan bir mavi balina tarafından tutuluyor.

    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu #1

    ŞİMDİYE KADAR BİLİNEN EN BÜYÜK DİNOZORUN UZUNLUĞU 37 METREDEN FAZLA

    Cretaceous Research adlı dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, “Candeleros Formasyonundan kısmen geri kazanılan titanozorun en büyük hayvanlardan biri olarak kabul edilebileceği açık. Muhtemelen Patagotitan veya Argentinosaurus ile karşılaştırılabilir bir vücut kütlesine sahip ya da daha büyük." ifadelerini kullandı.

    İlk olarak 2013'te Arjantin'de ortaya çıkarılan Patagotitan cinsi bir titanozora ait fosillerden, onun 37 metre fazla uzunluğa ulaştığı ve yaklaşık 55-57 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu #2

    KAZILAR DEVAM EDİYOR

    Bununla birlikte, formasyondan çıkarılan diğer kalıntılardan farklı olarak, ‘yeni örneklerin büyük ölçüde hayvanın eklemlerini içerdiği ve kazı ilerledikçe dev dinazorun iskeletine ait daha fazla parçanın çıkacağı belirtildi.

    Fosilin parçaları henüz tamamlamadığı için 98 milyon yaşındaki canlının ağırlığına ve uzunluğuna ilişkin net bir tahmin yapılamıyor.

    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu #3

    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu #4

    Arjantin’de 98 milyon yıllık dinozor fosili bulundu #5

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