Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei seçimi kazandı Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde aşırı sağcı Javier Milei, ipi göğüsleyen isim oldu.

AA & Ensonhaber

Arjantin'de sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı devlet başkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayı aşırı sağcı Javier Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi.

Peronist İttifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.

Massa, yenilgiyi kabul etti ve rakibi Milei'yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

"Kanunları uygulamada amansız olacağız"

Başkent Buenos Aires'te destekçilerine seslenen Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız" dedi.

Milei, seçimden önce kendisine desteğini açıklayan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve seçimin birinci turunda 3'üncü olan Patricia Bullrich'e teşekkür etti.

"Arjantin'in yeniden inşası başlıyor"

Devletin 'yoksullaştırıcı' modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Milei, kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür ederek, "Tarihi bir gece yaşıyoruz, sorunları bir an önce çözmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.