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- Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi
- 02.09.2022 - 06:12
- Güncelleme : 02.09.2022 - 06:35
Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.
Saldırgan gözaltında
Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi - VİDEO
Saldırgan Brezilyalı ve sabıkalı
Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.
Silah tutukluk yaptı
AA'nın haberine göre; Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.
Kirchner, yolsuzluk suçundan yargılanıyor
Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.