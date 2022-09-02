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    Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi

    Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu.
    • 02.09.2022 - 06:12
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 06:35
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    Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi

    Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.

    Saldırgan gözaltında

    Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

    Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a silahlı saldırı girişimi - VİDEO

    Saldırgan Brezilyalı ve sabıkalı

    Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.

    Silah tutukluk yaptı

    AA'nın haberine göre; Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

    Kirchner, yolsuzluk suçundan yargılanıyor

    Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #1

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #2

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #3

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #4

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #5

    Arjantin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner a silahlı saldırı girişimi #6


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