Arjantin'de emekli maaşına zam protestolarında polis şiddeti

İHA

Uzun süredir yüksek enflasyon ve mali krizle uğraşan Arjantin'de kemer sıkma politikaları başladı.

Enflasyon nedeniyle paranın değeri kalmadığı ülkede emekliler, aldıkları ücretle yaşamlarını sürdürmeye zorlanınca zam talep etti ancak Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin bu talebi karşılıksız bırakması üzerine ülke karıştı.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Başkent Buenos Aires’teki Kongre binası önünde toplanan emekliler ve onlara destek olmak isteyen işçi sendikaları ve futbol taraftarları, milletvekilllerinin emekli maaşlarının artırılması ve emeklilere sağlanan yardımların devamını içeren çeşitli yasa tasarıları için yeterli çoğunluğu sağlayamamasına tepki gösterdi.

POLİS EYLEMCİLERE SALDIRDI

Emekli maaşlarına zam yapılmasını talep eden göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Polisler, göstericilere plastik mermi, biber gazı ve joplarla saldırdı.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

HÜKÜMET HARCAMALARI KISIYOR

Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, ekonomiyi düzeltmek ve yüksek enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısmayı hedefleyen politikalar doğrultusunda her iki teklife de karşı çıktı.

Merkezdeki Sivil Koalisyon partisinden milletvekili Paula Oliveto, Kongre oturumunda, "Burası demokrasinin evi, bir emekli 379 bin peso (aylık yaklaşık 331 dolar) alırken kayıtsız kalamaz" dedi. Oylama sırasında 124 milletvekili hazır bulunurken, 133 milletvekili oturuma katılmadı.

Milei hükümeti, kaynaklarının sınırlı olduğunu ve emekli maaşlarını artırabilmek için ülkenin önce daha fazla yatırım alması ve ekonomik büyüme göstermesi gerektiğini savunuyor.