Arjantin'de enflasyon 4 yılın en düşük seviyesinde

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Arjantin'den büyük başarı...

Ülkede enflasyon, Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyeye indi.

YÜZDE 100'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Yıllık tüketici enflasyonu 2 yıl içinde ilk kez yüzde 100'ün altına geriledi.

Güney Amerika ülkesinde aylık enflasyon, ocak ayında yüzde 2,2’ye inerek 2020 ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

YÜZDE 84,5'A GERİLEDİ

Yıllık enflasyon da yüzde 84,5'e geriledi.

SIKI EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULANDI

Bu gelişme, göreve bir yılı aşkın süre önce başlayan ve sert kemer sıkma politikalarını hayata geçiren Başkan Milei için önemli bir ekonomik kazanım olarak değerlendiriliyor.

Milei, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma için müzakerelere devam ediyor.