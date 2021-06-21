Arjantin’de ilk Kara Mantar vakası açıklandı

Arjantin'de koronavirüs tedavisi gören bir kişiye Kara Mantar teşhisi kondu.

Hindistan'da yoğun olarak görülen Kara Mantar (mukormikoz) hastalığı, Arjantin'de de ilk vakasını gösterdi.

Koronavirüsle bağlantılı olduğu düşünülen ölümcül hastalığa bağışıklığı düşük kişilerin yakalanması daha olası,

Arjantin Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten taburcu olan bir kişinin Kara Mantar hastalığına yakalandığını doğruladı.

İLK VAKA KRONİK HASTA

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı.

İlk vakanın, koronavirüs olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının koronavirüsten taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliniğine başvurduğunu açıkladı.

9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide koronavirüs ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.

KARA MANTAR

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti.

Koronavirüs ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.