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    Arjantin'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü

    Bilim ve Teknoloji Bakanı Salvarezza, virüs türünün ülkesine yurt dışından gelen bir yolcuda görüldüğünü belirtti.
    • AA
    • 16.01.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 17:01
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    Arjantin'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü

    Arjantin'de koronavirüsün ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

    Bilim ve Teknoloji Bakanı Roberto Salvarezza, Twitter hesabından paylaştığı raporda, yapılan araştırmalar sonucu ülkeye yurt dışından gelen bir kişide koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü duyurdu.

    "ALMANYA ÜZERİNDEN GELDİ"

    Arjantin'e yıl sonunda Almanya üzerinden geldiği belirtilen kişinin, İngiltere'de ikamet ettiği ve yakın zamanda iş için Avusturya ve Almanya'da bulunduğu belirtildi.

    Arjantin de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü #1

    "BELİRTİ GÖSTERMEDİ"

    Kişinin ülkeye semptom göstermeden giriş yaptığı, havalimanında kendisine yapılan testin pozitif çıktığı ve karantina altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 45 bin 227 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, bugüne kadar 1 milyon 783 bin 47 kişide görüldü.

    Arjantin de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü görüldü #2

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