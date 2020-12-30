Arjantin'de kürtaj karşıtı ve yanlısı gösteri

Arjantin Kongre binasının önünde kürtaj yasasını destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenledi.

Arjantin Ulusal Kongresinin üst kanadı Senatörler Meclisi'nde, hamileliğin isteğe göre kesilmesini kapsayan yasa tasarısı oylanırken, başkent Buenos Aires'teki Kongre binası önünde binlerce kişi buradan çıkacak sonucu bekledi.

Gösteriler için Kongre binasının önündeki meydan bariyerlerle kapatılarak, meydanın bir tarafı yasa tasarısını destekleyenlere, diğer tarafı ise buna karşı çıkanlara ayrıldı.

İSTEYENLER YEŞİL BEZ TAKTI

Kürtajın yasal hale gelmesini isteyen, çeşitli sosyal ve sol görüşlü siyasi gruplardan oluşan kalabalık, ellerinde yeşil bezler taşıyarak tasarının onaylanması için gösteri düzenledi.

KARŞI ÇIKANLAR MAVİ BEZ TAKTI

Tasarıya karşı çıkan, genellikle sağ görüşlü ve dini grupların oluşturduğu göstericiler ise ellerinde açık mavi bezlerle kürtajın yasallaşmasını içeren tasarıyı protesto etti.

YASA KABUL EDİLDİ

Arjantin'de Senato, 12 saat süren oturumun ardından kürtajı yasallaştıran yasayı kabul etti. Senatonun 38 üyesi lehte oy kullanırken, 29'u yasaya karşı çıktı, bir üye çekimser kaldı.

Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 11 Aralık'ta onaylanan yasanın, Senato tarafından kabul edilmesi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez yasaya destek verdiğinden bu konudaki son adım olarak görülüyordu.

Yasanın Senatoda kabul edilmesi, Arjantin'deki kadın hareketi için zafer şeklinde nitelendirildi. Arjantin, Devlet Başkanı Fernandez'in onaylaması halinde Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olacak.

KÜRTAJ TASARISI

Aralık ayının başında Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarı, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın isteğe göre serbest hale getirilmesini, sağcı ve dini kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feminist ve sol eğilimli kesimler ise bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, seçim vaatleri arasında bulunan ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını 17 Kasım'da Kongre'ye sunmuştu.