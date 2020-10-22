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Arjantin'de muhabir canlı yayında soyuldu
Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.
- DHA
- 22.10.2020 - 12:07
- Güncelleme : 22.10.2020 - 12:07
Hırsızlık olayı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yakın Sarandi kentinde meydana geldi.
HIRSIZLIK HABERİNİ SUNACAKTI
Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde, Diego Demarco adlı muhabir hırsızlık olaylarındaki artış ile ilgili canlı yayına bağlanmak üzereyken cep telefonunu çaldırdı.
Hırsızın peşinden koşan muhabirin o anları ise kameraman tarafından kayda alındı.
Arjantin'de muhabir canlı yayında soyuldu VİDEO