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Arjantin'de muhabir canlı yayında soyuldu

Arjantin'de muhabir canlı yayında soyuldu

Arjantin'de bir kanalın muhabiri Diego Demarco, haber yapmak için canlı yayına girmek üzereyken cep telefonunu çaldırdı.