Arjantin'de orman yangınları, 20 gündür sürüyor

200'den fazla itfaiye görevlisi, geniş alanı kaplayan alevleri söndürmek için zamana karşı yarışıyor.

Arjantin, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin güneyindeki Patagonya bölgesinde 20 gündür etkili olan yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ALEVLER GENİŞ ALANA YAYILDI

200’den fazla itfaiye yetkilisinin Nahuel Huapi Ulusal Parkı, Alumine ve Andean Comarca’daki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yangının Patagonya’da yaklaşık 4 bin hektarlık alanı yok ettiğini belirtirken bugüne kadar yangın nedeniyle can kaybı ve tahliye yaşanmadığını açıkladı.

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KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Belediye başkanlığından yapılan açıklamada, uydu verilerine göre, Neuquen Eyaleti'nin batısında ve Cordillera bölgesinde bulunan Alumine'de, alevlerin yerli çam ve araucaria iğne yapraklı ormanlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Neuquen Çevre ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Jorge Lara, bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği için itfaiye ekiplerinin yangınlara en aktif şekilde müdahale etmeye odaklanacağını söyledi.

"NE YÖNE ESECEĞİ BİLİNMİYOR"

Lara, Rio Negro gazetesine yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyle savaşmak zorundayız çünkü yarın rüzgar artacak ve rüzgar yönü sürekli değiştiği için ne yöne eseceği bilinmiyor.” ifadesini kullandı.

Öte yandan yangına müdahale çalışmalarını koordine etmek için "kriz komitesi" kurulduğu duyuruldu.