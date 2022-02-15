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    Arjantin'de orman yangınları: 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü

    Ülkenin kuzeyindeki Corrientes eyaletinde, uzun süredir devam eden orman yangınlarında yaklaşık 519 bin hektarlık alanın tahrip olduğu açıklandı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 04:19
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    Arjantin'de orman yangınları: 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü

    Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü (INTA) uzmanlarının hazırladığı raporda ülkenin kuzeyinde, Paraguay ve Uruguay sınırında bulunan Corrientes eyaletinde ocaktan bu yana kırsal alanlarda devam eden yangınların yaklaşık 519 bin hektarlık alanı etkilediği belirtildi.

    OCAK AYINDAN BERİ 6 KAT FAZLA ALAN YANDI

    Raporda, ocak ayının ortasından bu yana yanan kırsal alanın 80,4 bin hektardan, 518,9 bin hektara çıkarak 6 katından fazla arttığına dikkat çekildi.

    Arjantin de orman yangınları: 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü #1

    ŞİDDETLİ KURAKLIK KÖRÜKLÜYOR

    Ayrıca raporda, şiddetli kuraklığın körüklediği yangınların tahrip ettiği alanın Corrientes eyaletinin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ettiği ifade edildi.

    Sivil Savunma Operasyonlar Şefi Orlando Bertoni, yangınlar ve özellikle duman nedeniyle Corrientes'in kuzeyindeki Parana nehri kıyısında bir otelin ve bölgedeki evlerin tahliye edildiğini söyledi.

    Arjantin de orman yangınları: 500 bin hektardan fazla alan zarar gördü #2

    "BİR YANGINI BİTİRİYORUZ, BAŞKALARI ÇIKIYOR"

    Ordu mensupları ile çok sayıda ekibin yangınlara müdahale ettiğini aktaran Bertoni, yangınların orman üretimini olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Bir yangını kontrol altına alıyoruz, başkaları çıkıyor." dedi.

    Öte yandan, yangınlar nedeniyle eyaletin Mercedes kentindeki, 50 yıldan uzun süredir çalışma yürüten INTA ofisi kullanılmaz hale geldi.

    INTA Corrientes üyesi Violeta Hauck, El Litoral gazetesine yaptığı açıklamada, INTA ofisinin bulunduğu alanın 95'inin yapılan çalışmalar ile yangında kaybedildiğini aktardı.


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