Arjantin'de protestocu otobüs şoförleri, bakanı darbetti Arjantin'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto eden otobüs şoförleri, kendileriyle konuşmak için bölgeye gelen Güvenlik Bakanı Sergio Berni'yi dövdü.

AA

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kentsel bölgeleriyle kasabaları arasında yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin, sık sık çetelerin saldırılarına uğradıkları belirtiliyor.

Daniel Barrientos isimli otobüs şoförü, La Matanza'da göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Buenos Aires'e bağlı La Matanza bölgesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşları nedeniyle bir araya gelen onlarca sürücü otoyolu trafiğe kapattı.

Göstericilerle konuşmak için geldi: Bakanı dövdüler

Göstericilerle konuşmak için otoyola gelen Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bu esnada öfkeli şoförlerin yumruklu ve taşlı saldırısına uğradı.

Çok sayıda kişinin darbesine maruz kalan ve burnu kanayan Berni'yi az sayıda polis, kalabalığın elinden güçlükle çıkardı.

Otoyolu kapatan ve grev başlatan otobüs şoförleri, yetkililerin güvenlik önlemlerini artırmasını, aksi halde eylemden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

"Yüzleşmek için buradayım"

Berni ise saldırıya ilişkin açıklamasında sürücülerin öfkesini anladığını belirterek, "Yüzleşmek için buradayım." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.