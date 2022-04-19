Arjantin'de raylara düşen kadının mucize kurtuluşu

Tren beklediği esnada tansiyonunun düşmesiyle dengesini kaybeden bir yolcu ölümden döndü. Yaşanan o anlar saniye saniye görüntülendi.

Arjantin'de geçtiğimiz aylarda korkunç bir kaza yaşandı.

Independencia İstasyonu'nda tren bekleyen 24 yaşındaki genç kadın, bir anda fenalaşarak raylara doğru yalpalamaya başladı.

Ölümle burun buruna geldi

Saniyeler içinde dengesini iyice kaybeden kadın trenin geçtiği esnada ise platformdan raylara düştü. Çevredekiler panik yaşarken, trenin durduruldu. ve kadın görevliler tarafından kurtarıldı.

Arjantin'de trenin geçtiği sırada raylara düşen kadının mucize kurtuluşu

12 günün ardından sağlığına kavuştu

Tekerlekli sandalyeyle ambulansa götürülerek hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen kadın, 12 gün sonra taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündemine oturdu.

"Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum"

İHA'nın haberine göre bir televizyon kanalına konuşan ve olay anına ait görüntüleri izlediğini söyleyen kadın, "Tansiyonum aniden düştü. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ve bayıldım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum. Olanları anlamlandırmaya çalışıyorum." ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı.

"Bu kadın yeniden doğdu"

Görgü tanıklarından biri ise "Bu kadın yeniden doğdu. Bu inanılmaz." dedi.