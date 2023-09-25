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Saldırgan köpekler her alanda tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Türkiye'de son dönemlerde kanayan bir yara haline gelen başıboş köpekler sayısız can aldı.
Çocuklar sokaklarda rahatça oynayamazken, yetişkinler dahi sokak köpeği tehlikesi yüzünden tedirginlik yaşıyor.
Sörfçüye saldırdı
İnsan canını tehlikeye atan saldırgan köpeklerden biri bu kez Arjantin'de dehşete neden oldu.
Arjantin'deki uçurtma sörfçüsü, denizin üzerinde ilerlerken korku dolu anlar yaşadı.
Sörfçüyü takip ederek kumsaldan denize giren pitbull koşmaya başladı.
18 dikiş atıldı
Yakaladığı sörfçünün üzerine atlamayı da başaran pitbull saldırmaya başladı.
Saldırı sonrasında sörfçüye 18 dikiş atıldığı ortaya çıktı.