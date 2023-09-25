Arjantin'de saldırgan köpek sörfçüyü denizde yakaladı Uçurtma sörfçüsü deniz üzerinde ilerlerken, kumsaldan denize girerek koşmaya başlayan pitbullun saldırısına uğradı. Saldırı anları kayda alınırken, sörfçüye 18 dikiş atıldığı ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Saldırgan köpekler her alanda tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'de son dönemlerde kanayan bir yara haline gelen başıboş köpekler sayısız can aldı.

Çocuklar sokaklarda rahatça oynayamazken, yetişkinler dahi sokak köpeği tehlikesi yüzünden tedirginlik yaşıyor.

Sörfçüye saldırdı

İnsan canını tehlikeye atan saldırgan köpeklerden biri bu kez Arjantin'de dehşete neden oldu.

Arjantin'deki uçurtma sörfçüsü, denizin üzerinde ilerlerken korku dolu anlar yaşadı.

Sörfçüyü takip ederek kumsaldan denize giren pitbull koşmaya başladı.

18 dikiş atıldı

Yakaladığı sörfçünün üzerine atlamayı da başaran pitbull saldırmaya başladı.

Saldırı sonrasında sörfçüye 18 dikiş atıldığı ortaya çıktı.