Arjantin'de sel: 6 ölü

İHA

Arjantin'i sel vurdu.

Buenos Aires eyaletine bağlı liman kenti Bahia Blanca'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Büyük çapta su baskınlarının yaşandığı kentte konutlara ve sağlık merkezlerine yönelik tahliye emri verildi.

YAĞIŞLAR KESİNTİSİZ 7 SAAT SÜRDÜ

Sel felaketi nedeniyle bazı araçlar sokaklarda sürüklenirken, bazıları da suya battı. Ağaçların devrildiği kentte, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Bahia Blanca Belediye Başkanlığı, 300 bin nüfusa sahip ve büyük bir ticaret limanına ev sahipliği yapan şehir için, "Kesintisiz 7 saat süren şiddetli yağmurların ardından şehrin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Bu şüphesiz doğal bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

ŞEHRE GİDEN YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Ulusal hükümet ve eyalet hükümeti, birkaç saat içinde 200 milimetreden (7.87 inç) fazla yağmur düşmesinin ardından mağdurlara yardımcı olmak için bir kurtarma operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Yetkililer, yerel havalimanının kapatıldığını ve şehre giden bazı yolların ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Meteorologlar, hava tahmininin pek iç açıcı olmadığını belirterek, bugün geç saatlerde yeni bir fırtına cephesinin beklendiği konusunda uyardı.