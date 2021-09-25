Armin Laschet: Uğur Şahinlerin, Özlem Türecilerin ülkemize gelmesinden mutluyuz

Laschet, memleketindeki son mitingine Merkel ile birlikte çıktı. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu belirten Laschet, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci örneğini verdi.

Almanya'da halk, 26 Eylül Pazar günü sandık başına gidiyor.

Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresinin ardından Merkel'siz yeni dönemin oylanacağı seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) Başbakan adayı Armin Laschet son mitingini düzenledi.

LASCHET'İN MEMLEKETİNDE SON MİTİNG

Seçime bir gün kala Laschet'in memleketi Aachen'da düzenlenen mitinge Şansöyle Merkel de katıldı.

Aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı olan Laschet, yarın yapılacak seçimlerde Almanya'nın yeni şansölyesi olmak istediğini belirterek, hemşehrilerine vaatlerini anlattı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ ÖRNEĞİ

Laschet, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna, bunun da kendilerini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

"Biz Uğur Şahinlerin, Özlem Türecilerin ülkemize gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Uğur Şahin'in babası Almanya'ya gelirken 4 yaşındaki oğlunu da birlikte getirmiş. Okulda Almanca öğreniyor. Ana okul, ilkokul derken Köln'de okuduğu lisede dönem birincisi oluyor. Üniversiteye hazırlık yapıp üniversiteyi bitiriyor ve şimdi tüm dünya için bir aşı buldu." diye konuştu.

"ALMANYA'NIN BU ÇEŞİTLİLİĞE İHTİYACI VAR"

Laschet, "AfD’lilerin de içine dahil olduğu bazı insanlar bu çocuklara 'Siz buraya ait değilsiniz, dininiz buraya ait değil, ne istiyorsunuz bu ülkede' şeklinde konuşuyor. Hatta bir anlamda burayı terk edin demek istiyorlar. Biz ise bu insanların burada olmasından dolayı mutluyuz. Biz çeşitliliği olan bir toplumuz ve Almanya’nın bu çeşitliliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ KOALİSYON ÜLKEYE FAYDA SAĞLAMAZ"

Yarın sandık başında CDU'ya ve kendisine oy verilmesini isteyen Laschet, üçlü koalisyon hayalleri kuran diğer partilerin ülkeye bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.





MERKEL LASCHET'E OY İSTEDİ

Burtscheid semtinde oturduğu evinin yakınındaki meydanı dolduran hemşehrilerine seslenen Laschet, başbakan seçilmesi durumunda gerçekleştirmek istediği vaatlerini anlattı

Merkel ise partisinin kendi yerine aday gösterdiği CDU Genel Başkanı Laschet için oy istedi.





"BİZLER BUNU AVRUPA'DA İSTEMİYORUZ"

16 yıldır sürdürdüğü başbakanlığa veda edecek olan ve tekrar aday olmayan Merkel, yeni dönemde yeni yönetimin sosyal sistemi daha çok güçlendireceğini söyledi.

Merkel, "Aileleri destekleyeceğiz, bakıma muhtaç olanları destekleyeceğiz. Sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Sağlık alanda çalışanların adil bir ücret almasını sağlayabilmek için önceden çalışmasının yapılması gerekir. Çalışarak hazırlamak ve paylaştırmak bir madalyonun iki yüzüdür. Sadece paylaştırmak, dağıtmak borç batağına götürür, bizler bunu Avrupa'da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.