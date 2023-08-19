Arnavutluk'ta restorandan kaçan İtalyan vatandaşların hesabı Giorgia Meloni'ye kaldı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tatil için Arnavutluk'a giden İtalyan vatandaşların bir restorandan hesabı ödemeden ayrılmalarının ardından hesabı kendi cebinden ödedi.

DHA

İtalyanlar tatil için rotayı Arnavutluk'a çevirdi.

Sık sık ziyaretçi akınına uğrayan ülkede yaşanan son olay, İtalya ile aralarının bozulmasına neden oldu.

Berat kentine gelen bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restoranın ücretini ödemedi.

Olay iki ülkenin basınına yansıyınca büyük yankı uyandırdı.

Meloni, vatandaşlarının hesabını ödedi

Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye aktardığını belirtti.

Bunun üzerine Meloni’nin de hesabın ödenmesi için İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisine talimat verdiği öğrenildi.

"İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder"

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık. İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder, bunun gibi olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz.

Berat'taki restoran hesabının İtalyan turistler tarafından onurlandırılmaması konusunda; ödeme, Başbakan Meloni'nin kişisel fonlarıyla, ödemeyi maddi olarak yapmakla sınırlı olan Büyükelçilik aracılığıyla yapıldığı belirtilmektedir.” denildi.

Büyükelçilik basın mensuplarına hesabın 80 Euro tutarında olduğunu teyit etti.