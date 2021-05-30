Aşılarını yaptıranlar, KKTC'ye karantinasız girebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren ikinci doz koronavirüs aşısı yaptıranların, ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, koronavirüsle mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önerilen ve 31 Mayıs-7 Haziran'da uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SÜRESİ KISALTILDI

Buna göre, söz konusu tarihlerde 23.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde, restoran, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebilecek. Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

RUM KESİMİNDEN KKTC'YE GEÇİŞLERDE PCR TESTİ KOŞULU

Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacak.

İKİNCİ DOZ AŞILARINI YAPTIRANLAR, KKTC'YE KARANTİNASIZ GİREBİLECEK

Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı.

İkinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini ifade eden Saner, bu kişilere havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetti.