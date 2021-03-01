ASİMDER Başkanı Göksel Gülbey: Ermenistan 3'üncü savaşa hazırlanıyor

Laçın koridorunda görev yapan Rus Barış Gücü tarafından bölgeye Ermeni askerlerinin geçişine izin verildiğini iddia eden ASİMDER Başkanı, 3’üncü bir Karabağ savaşına hazırlık yapıldığını söyledi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ’da gizli yığılmaya başladığını iddia etti.

Gülbey, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresi’nin, Dağlık Karabağ Hankendi’ye gönderdiği inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisindeki malzemelerin arasına Ermeni askerlerini sakladığını ifade etti.

"3’ÜNCÜ SAVAŞA HAZIRLANIYORLAR"

Üçüncü bir Dağlık Karabağ savaşına hazırlık yapıldığını söyleyen Gülbey, “Ermenistan her zaman yaptığı sinsiliği yine yapmak için iş başında, işgal ettiği Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a karşı yenilgiyi içine sindirememiştir. Dağlık Karabağ’da görev yapan sözde Rus Barış Gücünün kontrol bölgesine elli bine yakın Ermeni’yi yerleştirdiğini biliyoruz. Bu yetmezmiş gibi şimdide Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin organize ettiği Ermenistan ordusunda görev yapan Ermeni askerlerini Dağlık Karabağ Hankendi’ye gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisinde bulunan malzemelerin arasına gizleyerek Laçın koridorundan geçirerek Hankendi’ye gönderiyorlar.” dedi.

“BU SAVAŞ HAZIRLIĞININ İŞARETİDİR”

Gülbey sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ermeni askerlerin aileleri, gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların önlerini keserek çocuklarını almak istediler. Buna izin vermeyen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresi personeli askerleri ile Ermeni askerlerinin aileleri arasında olaylar çıktı. Çocuklarının Dağlık Karabağ’a götürüldüğünde, Azerbaycan askerlerine esir düşeceklerinden korktuklarını söyleyen aileler direniş gösterdiler. Bu Ermenistan’ın sinsice 3. Karabağ savaşına hazırlık yaptığının işaretleridir.”

“KANITLARI VAR”

Gülbey, yaptığı açıklamalarda, Rus Barış Gücü askerlerinin görev yapmakta olduğu Laçın koridorunda Azerbaycan askerlerinin de bulunması gerektiğini ifade etti.

Bölgede, Ermeni plakalı tır ve kamyonların iç kontrollerinin bilinçli olarak basit arama usulü ile yapıldığını ifade etti.

Gülbey yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Rusların kontrolündeki Laçın koridorunda Azerbaycan askerleri de gözlemci olarak Rus askerleriyle birlikte görev yapmalıdır. Ermeni askerlerinin gizlendiği kamyonların ve ailelerinin açıklamalarının video görüntülerini sosyal medya sayfalarımızda yayınladık. İsteyenler ispatlarını bakıp görebilirler.”