Afrika'da köpek sürüsünü fark eden aslan, saldırdığı köpeklerden birini yakaladı.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, aslan, savunmasız yakaladığı yaban köpeği yavrusu sürüsüne saldırdı.

Anneleri tarafından bir süre yalnız bırakılan köpekler, kendi aralarında olacaklardan habersiz bir şekilde oynamaya başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KÖPEKLERDEN BİRİ AV OLDU

Yavru köpekler, bir süre sonra aslanın yaklaştığını fark etti. Sürü kaçmaya çalıştı ancak aslan, köpeklerden birini yakalamayı başardı.

Daha sonra diğer aslanlar da avı yemek için geldi. O anlar, safari yapan grup tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aslan, yaban köpeği yavrusunu avladı ViDEO