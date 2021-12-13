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- Aslanların domuzu avlama anı kamerada
Aslanların domuzu avlama anı kamerada
Domuzu tek hamlede avlamayı başaran aslanlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 11:18
- Güncelleme : 13.12.2021 - 12:01
Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda ortaya çıkan görüntü, vahşi yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Parkta safari yapan bir grup, yolda ilerleyen domuzu ve onu izleyen aslanları fark etti.
ASLANLARIN DOMUZ AVI
Yaşananlar kayıt altına alınırken, aslanlar, çimenlik alanda saklanarak yaban domuzunun yaklaşmasını bekledi.
Grup, yaşadıklarını "Aslanların avlanma taktiklerini görmek inanılmazdı." diyerek açıkladı.
Kameralara poz veren yaban domuzu, aslanların yemeği oldu ViDEO
TEK HAMLEDE AVLADILAR
Domuzun bir süre daha ilerlemesinin ardından saklandıkları yerden çıkan aslanlar, domuzu tek hamlede avladı.
Av ve aslanların domuzu alarak gözden kaybolma anları kaydedildi.