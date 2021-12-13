Aslanların domuzu avlama anı kamerada

Domuzu tek hamlede avlamayı başaran aslanlar, kameraya yansıdı.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda ortaya çıkan görüntü, vahşi yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Parkta safari yapan bir grup, yolda ilerleyen domuzu ve onu izleyen aslanları fark etti.

ASLANLARIN DOMUZ AVI

Yaşananlar kayıt altına alınırken, aslanlar, çimenlik alanda saklanarak yaban domuzunun yaklaşmasını bekledi.

Grup, yaşadıklarını "Aslanların avlanma taktiklerini görmek inanılmazdı." diyerek açıkladı.

Kameralara poz veren yaban domuzu, aslanların yemeği oldu ViDEO

TEK HAMLEDE AVLADILAR

Domuzun bir süre daha ilerlemesinin ardından saklandıkları yerden çıkan aslanlar, domuzu tek hamlede avladı.

Av ve aslanların domuzu alarak gözden kaybolma anları kaydedildi.