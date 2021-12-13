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    Aslanların domuzu avlama anı kamerada

    Domuzu tek hamlede avlamayı başaran aslanlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:01
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    Aslanların domuzu avlama anı kamerada

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda ortaya çıkan görüntü, vahşi yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Parkta safari yapan bir grup, yolda ilerleyen domuzu ve onu izleyen aslanları fark etti.

    ASLANLARIN DOMUZ AVI

    Yaşananlar kayıt altına alınırken, aslanlar, çimenlik alanda saklanarak yaban domuzunun yaklaşmasını bekledi.

    Grup, yaşadıklarını "Aslanların avlanma taktiklerini görmek inanılmazdı." diyerek açıkladı.

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    TEK HAMLEDE AVLADILAR

    Domuzun bir süre daha ilerlemesinin ardından saklandıkları yerden çıkan aslanlar, domuzu tek hamlede avladı.

    Av ve aslanların domuzu alarak gözden kaybolma anları kaydedildi.

    Aslanların domuzu avlama anı kamerada #1

    Aslanların domuzu avlama anı kamerada #2

    Aslanların domuzu avlama anı kamerada #3

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