Associated Press: Türkiye, turistleri yeniden ağırlıyor

ABD merkezli haber ajansı, koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin sunduğu güvenli turizmi okurlarıyla paylaştı.

Rusya tarafından koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle Rus turist kafileleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Fransa ve Almanya da Türkiye'yi "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkardı ve uçuşlar yeniden başladı.

ODALAR TEMİZ, ŞEZLONGLAR MESAFELİ

Associated Press (AP), Türkiye'deki turizm sektörü yetkililerinin, İngiltere'den de uçuşların başlamasını beklediğini aktardı.

Antalya'daki bir otelden örnek verilen haberde, odaların temiz, havuzların dolu ve şezlongların mesafeli yerleştirildiği kaydedildi.

HEDEF, SEZONUN İKİNCİ YARISI

"Moskova'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından popüler Antalya bölgesindeki oteller yeniden açılmaya hazır. Turizm temsilcileri, Türkiye ekonomisinin önemli bir bileşeni olan sektörlerinin kayıplarının bir kısmını geri kazanabileceğini umuyor." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceğiz." dediği anımsatıldı.

ALMAN TURİST: TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİM

Jens Brauer adlı Alman turist, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini dile getirdi. Brauer, "Otelde (güvenlik önlemleri açısından) çok şey yapıyorlar, özellikle güvenli mesafeleri koruyorlar, maske takıyorlar." dedi.

Türkiye'de sivil havacılığın, 21 Haziran'da seyahat şartlarını güncellediği kaydedildi. Tam olarak aşılanmamış veya koronavirüsten iyileştiğine dair kanıt gösteremeyen yolcular için varıştan önceki 72 saat içinde PCR testinin negatif olması gerektiği bilgisi paylaşıldı.