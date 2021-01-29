Astana garantörleri toplantı sonrası ortak açıklama yayınladı

Suriye meselesi ile ilgili Astana formatının garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya'nın, Astana formatı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde 16-17 Şubat'ta bir araya gelmesi öngörülüyor.

Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Astana formatının garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın, 25-29 Ocak'ta Cenevre'de başlayan Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun olağan oturumu çerçevesinde yaptığı üçlü görüşmeyle Suriyeli delegeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le istişareleri sonucunda, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütleri vurguladığı ve bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdiği aktarıldı.

"KOMİTE ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun Cenevre'de 5. tur toplantısını gerçekleştirilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Komite'nin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için Suriyeli delegeler ve kolaylaştırıcı olarak BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le sürekli iletişim halinde, Komite'nin çalışmalarını desteklemeye hazır olunduğu da teyit edildi.

KARARLARIN UYGULANMASINDA ANAYASA KOMİTESİ'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VURGULANDI

Açıklamada, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinde, Astana garantörlerinin belirleyici katkısı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararlarının uygulanması sonucunda Cenevre'de oluşturulan Anayasa Komitesi'nin önemli rolü de vurgulandı.

Astana garantörlerinin, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının uzlaşı anlayışı ve yapıcı angajmanla dış müdahaleler ve haricen dayatılan süreler olmaksızın, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteğinin alınmasını teminen üyelerinin genel mutabakata varması amacıyla yürütülmesi gerektiği doğrultusundaki görüşlerini beyan ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, "Soçi'de 16-17 Şubat 2021'de gerçekleştirilmesi öngörülen Astana formatında Suriye konulu müteakip Uluslararası Toplantı'da (Astana-15) yukarıda bahse konu hususlardaki istişarelere devam etme yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir." ifadesi de yer aldı.