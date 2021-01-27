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    AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği

    İngiltere'deki AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket bulunması üzerine bomba alarmı verildi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:07
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    AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği

    İngiltere'deki AstraZeneca aşı fabrikasında, şüpheli bir paket ele geçirildi.

    Wockhardt'daki fabrikaya, ihbar üzerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

    FABRİKA TAHLİYE EDİLDİ

    Tesis tahliye edilirken, Kuzey Galler polisi ise olay yerinde inceleme başlattı.

    Fabrikaya çıkan tüm yollar da kapatılırken; yetkililer, halka bölgeden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

    AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği #1

    AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği #2

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