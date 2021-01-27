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- AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği
AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket paniği
İngiltere'deki AstraZeneca aşı fabrikasında şüpheli paket bulunması üzerine bomba alarmı verildi.
- DHA
- 27.01.2021 - 16:45
- Güncelleme : 27.01.2021 - 17:07
İngiltere'deki AstraZeneca aşı fabrikasında, şüpheli bir paket ele geçirildi.
Wockhardt'daki fabrikaya, ihbar üzerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.
FABRİKA TAHLİYE EDİLDİ
Tesis tahliye edilirken, Kuzey Galler polisi ise olay yerinde inceleme başlattı.
Fabrikaya çıkan tüm yollar da kapatılırken; yetkililer, halka bölgeden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.